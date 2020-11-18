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Клуб сына одного из начальников Нацполиции работал во время карантина выходного дня — Bihus.info

18 ноября 2020, 10:56

Клуб сына одного из начальников Нацполиции работал во время карантина выходного дня — Bihus.info

Клуб отдыха Navy под Киевом, принадлежащий сыну начальника Департамента управления имуществом Национальной полиции Ивана Наумова, работал во время действия «карантина выходного дня». Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

В субботу вечером, 14 ноября, парковка возле клуба была заполнена автомобилями, среди которых была машина, которой пользуется Наумов. В течение часа наблюдений журналисты зафиксировали не менее 20 посетителей заведения.

После этого они вызвали полицию. Патрульные приехали в течение 15 минут и зашли внутрь. Через некоторое время на парковке выключили свет, а съемочную группу попросили «через три минуты» покинуть территорию, иначе шлагбаум будет закрыт.

Затем полицейские вышли из заведения. Они сказали журналистам, что в сам клуб их не пустили, а владельцы заверили, что работают исключительно навынос.

В Украине действует «карантин выходного дня» с субботы 14 ноября. Он должен продлиться три уик-энда и предполагает запрет работы по субботам и воскресеньям кафе и ресторанов, заведений культуры, спортзалов, непродуктовых магазинов. Так Кабмин хочет снизить распространение коронавируса.

За первый уик-энд, 14 и 15 ноября, полиция закрыла более 2400 заведений в Украине, которые нарушили карантин.

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