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Главу департамента Нацполиции уволили после скандала с нарушением карантина выходного дня

18 ноября 2020, 13:36

Главу департамента Нацполиции уволили после скандала с нарушением карантина выходного дня

Министерство внутренних дел уволило с должности начальника департамента управления имуществом Национальной полиции Ивана Наумова. Об этом сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало, передает «Украинская правда».

Он уточнил, что Наумов освобожден от занимаемой должности с сегодняшнего дня.

По словам Тракало, Нацполиция также проводит служебную проверку по фактам, обнародованным в отношении Наумова в СМИ.

Речь идет о расследовании издания Bihus.Info. Журналисты выяснили, что клуб отдыха сына Наумова работал во время действия «карантина выходного дня».

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