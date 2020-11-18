Главу департамента Нацполиции уволили после скандала с нарушением карантина выходного дня

Министерство внутренних дел уволило с должности начальника департамента управления имуществом Национальной полиции Ивана Наумова. Об этом сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало, передает «Украинская правда».



Он уточнил, что Наумов освобожден от занимаемой должности с сегодняшнего дня.



По словам Тракало, Нацполиция также проводит служебную проверку по фактам, обнародованным в отношении Наумова в СМИ.



Речь идет о расследовании издания Bihus.Info. Журналисты выяснили, что клуб отдыха сына Наумова работал во время действия «карантина выходного дня».