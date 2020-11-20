Найдено тело одного из пропавших горняков на шахте Скочинского в Донецке

Горноспасатели обнаружили и подняли на поверхность тело одного из четырех пропавших без вести горняков на шахте имени Скочинского в Донецке. Об этом сегодня сообщил «МЧС» группировки «ДНР».



«В 1:45 20 ноября во вспомогательном ходке №2 5-й западной лавы в месте сопряжения с магистральным западным штреком обнаружено тело одного из горняков. В 5:15 20 ноября обгоревшее тело поднято на поверхность», — отмечается в сообщении.



Спасатели продолжают инженерную разведку шахтных выработок. Судьба остальных горняков пока остается неизвестной.

Утром 17 ноября на шахте имени Скочинского произошел пожар. На момент происшествия под землей находились 26 рабочих, 22 из них были эвакуированы. Четверо горняков пропали без вести. Установить их местонахождение не удавалось почти трое суток. Поисковые работы временно приостановили из-за угрозы взрыва газа в выработках. Вечером 19 ноября поисковая операция была возобновлена.