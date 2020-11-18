Судьба четырех горняков шахты в Донецке остается неизвестной более суток

Судьба четырех горняков донецкой шахты имени Скочинского уже более суток остается неизвестной после пожара. Об этом сообщает «МЧС» группировки «ДНР».



Там отметили, что поиски горняков до сих пор не возобновлены, так как существует опасность взрыва газа.



По состоянию на 16:00 18 ноября горноспасатели проводят инженерную разведку горных выработок в зоне чрезвычайной ситуации на шахте и устанавливают датчики автоматического непрерывного контроля метана и угарного газа в шахтных выработках.



Также выясняется состояние вентиляционных сооружений и осуществляется проветривание аварийного участка. Выполняются работы по восстановлению шахтной телефонной связи в выработках аварийного участка, также осуществляется отбор проб и анализ газовоздушной смеси.

Утром 17 ноября на шахте имени Скочинского произошел пожар. Горняки были эвакуированы за исключением четырех человек, их судьба остается неизвестной. Вечером поисковые работы были приостановлены.