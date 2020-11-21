Очередной рекорд: 14580 заболевших коронавирусом за сутки в Украине

В Украине за минувшие сутки, 20 ноября, зафиксировано 14580 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За отчетный период выздоровели 7989 человек, умерли 215 пациентов.



За все время исследований в стране выявлено 612 665 заболевших COVID-19. Из них 282 313 человек выздоровели, а 10813 скончались.



За день наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1342), Киеве (1213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.



В Украине фиксируется рекордное число заболевших коронавирусом третий день подряд. Вчера сообщалось о 14575, а позавчера — о 13357.