«ДНР» объявила сборы боевиков-резервистов

Группировка «ДНР» объявила сборы членов незаконных вооруженных формирований в запасе для контрольной явки. Об этом говорится в указе главы формирования Дениса Пушилина.



Явку граждан в военкоматы приказано обеспечить с 23-го по 27 ноября.



«Полиции ДНР» приказано обеспечить розыск тех, кто не явится в военкоматы.



На территории военкоматов также отменены карантинные ограничения.



Ранее мобилизацию резервистов объявила группировка «ЛНР».

C 10 по 14 ноября группировки «ДНР» и «ЛНР» провели совместные учения, которые обычно предшествуют контрольным явкам боевиков-резервистов в военкоматы.