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«ЛНР» мобилизует боевиков в запасе

17 ноября 2020, 22:38

«ЛНР» мобилизует боевиков в запасе

Боевикам, пребывающим в запасе незаконных вооруженных формирований «ЛНР», приказано срочно явиться в военкоматы для проверки. Такой приказ поступил оккупационным администрациям от главы группировки Леонида Пасечника.

«В целях проверки граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности... постановляю обеспечить с 17 по 21 ноября 2020 года проведение контрольной явки в отделы военного комиссариата, пребывающих в запасе», — говорится в «указе» Пасечника.

В связи с этим на территории военкоматов отменены карантинные ограничения за исключением соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра, ношения масок и перчаток.

При этом неизвестно значение второго пункта «указа», который отнесен «для служебного пользования».

C 10 по 14 ноября группировки «ДНР» и «ЛНР» провели совместные учения, которые обычно предшествуют контрольным явкам боевиков-резервистов в военкоматы.

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