В «ЛНР» допустили открытие КПВВ в Счастье и Золотом в ближайшие две недели

Открытие КПВВ «Счастье» и «Золотое» может состояться в ближайшие две недели. Об этом заявил «министр иностранных дел» группировки «ЛНР» Владислав Дейнего.



Ожидалось, что открытие двух новых КПВВ произойдет 10 ноября, но сепаратисты заблокировали пропуск со своей стороны. Россия и подконтрольная ей «ЛНР» объясняют блокирование тем, что до сих пор не согласованы детали передвижения людей в «серой зоне», в частности движение автобуса.



«Надеюсь, что следующая встреча [Трехсторонней] контактной группы нас продвинет в этом вопросе. И в ближайшие пару недель, я надеюсь, нам удастся открыть эти пункты пропуска», — сказал Дейнего во время онлайн-конференции, которую сегодня провел ТАСС.



Следующие заседания Трехсторонней контактной группы и рабочих подгрупп состояться 24-25 ноября.



Ранее стороны обсуждали начало работы КПВВ «Счастье» и «Золотое» на заседаниях 11 и 19 ноября, но все детали им согласовать не удалось.