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Россия отказалась повлиять на «ЛНР» в вопросе открытия двух КПВВ

17 ноября 2020, 12:30

Россия отказалась повлиять на «ЛНР» в вопросе открытия двух КПВВ

Россия не будет использовать свое влияние на группировку «ЛНР» для открытия КПВВ в районе Счастья и Золотого в Луганской области, так как считает, что в сложившейся ситуации виновата Украина. Это следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которое приводит ТАСС.

На прошлой неделе Германия и Франция призвали Россию повлиять на сепаратистов в вопросе открытия пунктов пропуска на Донбассе 10 ноября, который был сорван. Также отмечалось, что что Украина создала условия для улучшения ситуации на КПВВ до наступления зимы и для облегчения положения людей на Донбассе.

Однако в МИД России считают иначе. По словам Захаровой, такое «вольное обращение с фактами» не может не вызывать удивления.

«Берлину и Парижу хорошо известно, что на самом деле одновременное открытие контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда "Золотое" и "Счастье" на линии соприкосновения, планировавшееся на 10 ноября, было сорвано по вине украинской стороны», — подчеркнула она.

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Также Захарова подчеркнула, что в соответствии с согласованными сторонами параметрами, использование КПВВ «Счастье» предусматривалось исключительно для автомобильного транспорта, включая гуманитарные конвои. «Однако украинские власти непосредственно перед запуском этого пункта пропуска отказались от этих договоренностей и 10 ноября в одностороннем порядке открыли указанный КПВВ как пешеходный, заведомо зная об отсутствии технической готовности Луганска к такому формату работы перехода», — заявила она.

Причины отказа открыть КПВВ «Золотое» Захарова не пояснила.

Отметим, что 11 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе передала российской стороне и ОБСЕ свои предложения по решению технических вопросов работы КПВВ «Счастье» и «Золотое» .

Сегодня советник делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил «Новостям Донбасса», что украинская сторона до сих пор ожидает ответа.

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