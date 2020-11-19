В ТКГ снова не удалось договориться об открытии КПВВ «Счастье» и «Золотое»

Сторонам не удалось договориться о разблокировании работы КПВВ «Счастье» и «Золотое» во время сегодняшнего заседания гуманитарной подгруппы в Трехсторонней контактной группе. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил советник по информационной политики украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.



«Согласованы мелкие технические детали, на которых настаивает российская сторона. Это выглядит как затягивание процесса. Но мы проявляем добрую волю и продолжаем согласовывать эти детали», — отметил он.



На переговорах обсуждается, как в «серой зоне» будет курсировать автобус между КПВВ Украины и боевиков. «Речь идет о том, как автобус будет возить людей на КПВВ "Счастье", как он будет разворачиваться и тому подобное», — сказал Арестович.



Также советник поделился «личными, неофициальными впечатлениями». «Они просто не готовы с той стороны инфраструктурно. Они подготовились хуже, чем мы. Они представляют, что люди приходят на нашу сторону и видят центр предоставления аминуслуг, Ощадбанк — у них ничего такого нет. И тут вопрос обратной связи от граждан — что они им скажут», — подчеркнул Арестович.



Как выглядит сервисный центр на КПВВ «Счастье»:

Украина 10 ноября открыла все свои КПВВ на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, включая новые пункты пропуска «Счастье» и «Золотое». Однако группировки «ЛНР» и «ДНР» отказались открывать КПВВ со своей стороны.



Трехсторонняя контактная группа на заседании 11 ноября не смогла договориться о дате открытия КПВВ на Донбассе.



Сейчас на Донбассе из 7 КПВВ ежедневно работает только пункт пропуска «Станица Луганская», а КПВВ «Новотроицкое» — по понедельникам и пятницам.