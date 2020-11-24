Государство до сих пор не знает, сколько переселенцев нуждаются в жилье в Украине

На государственном уровне до сих пор нет официальных данных о том, сколько внутренне перемещенных лиц нуждаются в жилье. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время презентации доклада «Реализация права ВПЛ на жилье».



Также отсутствует информация о количестве переселенцев, которым жилье было предоставлено государством или органами местного самоуправления. По приблизительным оценкам, благодаря государственной поддержке жилье получили около 1% ВПЛ, отметила Денисова.



По оценкам международных организаций, в жилье нуждаются почти 70% переселенцев.



Как сообщалось, 62% переселенцев продолжают арендовать жилье за собственные средства.



Официально в Украине зарегистрировано около полутора миллионов переселенцев из Донбасса и Крыма.