Более 60% переселенцев продолжают арендовать жилье в Украине за свои деньги

На сегодняшний день 62% переселенцев продолжают арендовать жилье в Украине за собственные средства. Такие данные привел глава комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец.



Кроме того, 16% переселенцев проживают с родственниками или принимающими семьями, 5% живут в общежитиях, 3% живут в центрах компактного проживания. Только 10% выехавших за время вооруженного конфликта на Донбассе и оккупации Крыма стали собственниками своего жилья.



Лубинец констатировал, что на данный момент в Украине нет общего обеспечения всех потребностей внутренне перемещенных лиц на жилье. На данный момент в стране действуют две программы: 1) «Доступное жилье»; 2) Льготное кредитование участников АТО и ВПЛ.



Глава комитета подчеркнул, что в бюджете на 2021 год заложено недостаточно средств на финансирование этих программ. По его словам, программа льготного кредитования вызвала большой интерес со стороны ВПЛ —на данный момент в ней зарегистрировано 16 тысяч человек.



«По предварительным подсчетам, в год нужно выделять не менее 1 миллиарда гривен, чтобы за какое-то время полностью обеспечит потребности хотя бы этих 16 тысяч семей ВПЛ. Я не буду вам говорить, что это будет точно учтено. Все мы понимаем, что в условиях коронавируса все страны, в первую очередь, выделяют деньги на медицинское обеспечение», — сказал Лубинец.



Также он напомнил, что в этом году появилась возможность получения компенсации за разрушенное жилье.



Официально в Украине зарегистрировано около полутора миллионов переселенцев.