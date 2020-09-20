Цена новой жизни: истории переселенцев

Из-за вооруженного конфликта на востоке Украины полтора миллиона людей были вынуждены покинуть свои дома. Вот уже шестой год переселенцы устраивают свою жизнь кто как может. Ситуация обострилась с началом пандемии COVID-19, когда с введением строгих карантинных мер многие потеряли работу и стало нечем платить за съемное жилье. Журналисты «Новостей Донбасса» собрали несколько историй жителей Донецкой и Луганской областей, которые переехали на подконтрольную территорию, спасаясь от вооруженного конфликта. Как сложилась их жизнь на новом месте?



Могли стать «бомжами»



Семья Светланы Голобковой выехала из Донецка в сентябре 2014 года. На тот момент женщина была беременна двойней, а старшей дочери исполнилось семь лет. Фирма мужа также эвакуировалась из Донецка и сняла для семьи жилье в маленьком городке под Киевом. До нового 2015 года все шло хорошо. Но, после рождественских праздников выяснилось, что предприятие разорилось. Семья осталась без зарплаты, которую не выплатили, и с угрозой выселения из съемной квартиры.



«Мы отложили немного денег на роды, но снять их с карты оказалось невозможно. Банк тоже разорился. Осталась небольшая сумма на проживание. Хозяин квартиры оказался хорошим человеком. Отсрочил оплату и предложил подселить кого-нибудь, чтоб нам было дешевле платить за трехкомнатную квартиру. Мы согласились и переехали в одну большую комнату, а остальные две сдали. А вполне могли стать бомжами», – вспоминает Светлана.

Дети Светланы Голобоковой. Старшая дочь Алина и двойняшки Максим и Артем



Новые соседи помогли мужу устроиться на работу, а когда Светлане пришло время рожать, банк вернул деньги. Соседи стали кумовьями новорожденных двойняшек. Сейчас семья живет в той же квартире, но уже без подселения. Женщина признается, что период с января по май 2015 года был самый сложный.

Из огня в полымя



У семьи Юлии Яхно была квартира в районе Донецкого аэропорта на улице Стратонавтов. Летом 2014 муж уехал в Россию. Юлия с ребенком остались в Донецке. Она не хотела уезжать, отказывалась верить, что в дом может попасть снаряд. Тогда друзья брата настояли на переезде. Нужно спасать сына, которому на тот момент было четыре года.



«Вот так они меня и уговорили выехать в Берегово Закарпатской области. Мы уехали 31 июля 2014 года. Я, мой брат и сын. А родители позже, зимой, за нами. Нас приютил друг брата. Мы прожили у него две недели, потом жили у другого друга. Был момент, когда приходили его приятели, а мы оказывались чужими на том празднике жизни. Приходилось деликатно уходить и целый день бродить по городу. Иногда лил дождь. А мы втроем все ходим и ходим. Денег в обрез, холодно, сыро, а делать нечего. Город чужой и все чужие», – рассказывает Юлия.



Вскоре младший брат уехал на учебу в Покровск Донецкой области. Туда эвакуировался его университет. Юлия с сыном остались в Берегово. На нервной почве у нее начала отказывать рука. Из депрессии ее вытянула приятельница-волонтерка. Она отвезла женщину в больницу, купила лекарства, присматривала за сыном. И просто стала для Юлии единственной подругой.



«Мой муж так к нам и не приехал, хотя обещал. Я до последнего верила, что вернется, а он уже в России снял квартиру, устроился на работу и не собирался никуда ехать. Вскоре я с ним развелась и встретила, как мне на тот момент показалось, героя. Это был действительно герой-атошник. У нас закрутился роман, и мы расписались. Вроде бы все наладилось, но своего жилья все равно нет. Родители мои уехали в Киевскую область. Вскоре моя мама там умерла, остались только папа и брат», – говорит Юлия.

Юлия с сыном

Новый муж начал пить, выгонял Юлию с сыном. Они снова бродили по улицам Берегово. Женщина не выдержала и ушла. Из беды ее снова выручила подруга-волонтерка. Помогла снять квартиру. «Самое страшное не самой оказаться на улице, а с ребенком. Потому что ты не можешь объяснить, за что ему эти мучения и как долго они будут продолжаться», – рассказывает женщина.



Эта история закончилась благополучно. Второй муж Юлии уехал в Чехию, а перед отъездом купил дом и оформил на нее. Юлины отец и младший брат тоже купили однокомнатную квартиру в Киевской области. Но и они прошли мытарства, живя в холодном домишке без отопления и удобств. Семья потеряла близкого человека – жену и маму Юлии. Такова цена их собственного жилья.



Остался один с детьми



«Жила когда-то, обычная семья в Луганске. Все как у всех: работали, отдыхали. На моря не любили с семьей ездить, больше в Карпаты. Куча друзей по всей Украине», – так начинает свой рассказ Андрей.



Из Луганска семья выехала 2 июня 2014 года. Взяли только детские вещи. Андрей говорит, думали, наши быстро придут и наведут порядок. До дня независимости они жили в Станично-Луганском районе, а потом поехали в Киев. Денег на тот момент осталось всего сорок гривен. Остановились у родственников. Жене удалось оформить кредит, и она с детьми уехала в Трускавец. У старшего сына заболевание почек, нужно пить минеральную воду.



«Я в это время жил в вагоне и пытался до возвращения семьи заработать денег на жилье и еду. С жильем и едой проблемы решились. Но, по возвращению из Трускавца у жены начались боли в районе лопатки. После обследования врачи диагностировали рак молочной железы», – рассказывает Андрей.



Супруге сделали операцию. Мужчина много работал, чтобы оплатить сеансы химиотерапии и регулярные анализы. Его жене приходилось их сдавать каждую неделю. К тому времени семья перебралась в Борисполь.



«Мы пережили около семидесяти химий, благо, государство начало выделять деньги. Но последние двадцать покупали уже через раз. Теперь я один, с любимыми детьми», – завершает свой рассказ Андрей. Мужчина считает, что жизнь любимой жены унесла война.



Как переселенцам получить жилье от государства



В этом году правительство выделило почти шесть миллионов на жилье переселенцам. Как сообщает правительственный портал, эта сумма предназначается для покупки восемнадцати квартир и одного дома для временного проживания 55 внутренне перемещенных лиц. Но это капля в море. Остальные вынуждены снимать жилье в надежде, что когда-нибудь смогут купить собственное.



За счет средств государственной субвенции приобретут жилье в населенных пунктах Донецкой области. Это десять квартир в Краматорске, восемь – в Покровске и один дом в Запорожской области (город Приморск). В Покровске программа по приобретению жилья переселенцам действует уже третий год. Квартиры предоставляются на один год с возможностью продления срока проживания до трех лет. Но, при условии, что переселенец представляет особую ценность для громады.



В целом по бюджетной программе МинВОТ в Покровске были приобретены девять квартир в 2018 году, еще три – в 2019 году, а в текущем году городской совет планирует приобрести восемь квартир. Жилье распределяется на конкурсной основе. Для этого необходимо собрать определенный пакет документов и сдать его в Центр предоставления административных услуг. По каждому обращению конкурсной комиссией насчитываются определенные баллы. Государственное жилье выделяется по наибольшему количеству баллов.



Кроме того, из местного бюджета переселенцам предоставляется единоразовая материальная помощь. Тем, кто получил трехкомнатную квартиру – 35 тыс. грн, двухкомнатную – 30 тыс. грн, однокомнатную – 25 тыс. грн. Эти средства можно использовать на ремонт или приобретение необходимой мебели, оборудования, которые потом останутся в квартире.



Анна Воропаева – переселенка из Донецка. Сейчас живет и работает в Покровске, переехала туда в 2014 году вместе с Донецким национально-техническим университетом, где преподает. Анне в числе немногих переселенцев удалось получить государственное жилье.



«Я увидела информацию о программе на сайте городского совета. Потом она мне попалась в Фейсбуке. Ознакомившись с условиями, решила попробовать получить государственное жилье. Когда собрала все необходимые документы, сдала их в ЦПАУ. После того, как комиссия рассмотрела все заявки, меня пригласили на торжественное вручение ключей. Поскольку я мать-одиночка, нам с дочерью дали однокомнатную квартиру», – делится своим опытом Анна.



По словам Анны, сбор документов не занял много времени. Все справки выдаются в течение одного-двух дней. Важно было предоставить сопроводительное письмо с места работы о том, что она является ценным сотрудникам. Поскольку это считается приоритетным при получении государственного жилья.



Анне выделили 25 тысяч гривен на ремонт, который она делала своими силами. Она закупила стройматериалы, обои, краску, поменяла окна. «Каждый год мне звонят из исполкома и напоминают о том, что пришло время подавать очередной пакет документов. Справку о том, что у меня не появилась недвижимость, не изменился состав семьи, справку с работы о том, что я ценный сотрудник и так далее», – говорит Анна.

Анна с дочерью в квартире, которую предоставил Покровский городской совет в рамках жилищной программы для переселенцев

По условиям договора она не имеет права занимать жилье дольше трех лет. В июне 2021 года истекает срок пребывания в государственной квартире, и Анна не знает, как ей быть дальше. За это время она не смогла накопить сумму, достаточную на покупку собственного жилья.



«Для того, чтобы брать кредит или ипотеку, даже под самые низкие проценты, нужен стартовый капитал. Что касается меня лично, то три года – это недостаточный срок для того, чтобы накопить деньги на первоначальный взнос в банк. Из Донецка я уехала с чемоданом вещей. Здесь все пришлось покупать заново», – констатирует Анна Воропаева.



Переселенка отмечает, что программа по предоставлению жилья дает возможность, имея ограниченный бюджет, купить мебель или детские вещи, отложить деньги на будущее. В идеале иметь свое собственное жилье, а программа – это всего лишь временная передышка.