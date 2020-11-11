Украина отказывается от адаптивного карантина: одинаковые ограничения будут по всей стране

В Украине отменяется адаптивный карантин, а вместо этого будет действовать общенациональный карантин с едиными для всей страны ограничениями. Такое решение было принято во время сегодняшнего заседания Кабинета министров.



Кроме того, по субботам и воскресеньям будет действовать карантин выходного дня, который предусматривает более строгие ограничения.



До сих пор регионы Украины делили на четыре зоны карантина в связи с распространением коронавируса: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». Согласно последнему делению, которое действует с 9 ноября, вся территория страны стала или «оранжевой», или «красной».



Минздрав предложил ввести в Украине единые карантинные ограничения, которые ранее были предусмотрен для «оранжевой зоны».



Теперь разрешается проведение массовых (концертных, спортивных и т.д.) мероприятий с участием до 20 человек с соблюдением дистанции 1,5 метра, проведение матчей командных видов спорта, но без зрителей.

Кинотеатры могут работать с заполненностью до 50% мест, музеи могут работать, если смогут обеспечить расположение 1 человека на 20 квадратных метров. Общественный транспорт — городской, междугородний, пригородный, межобластной — может перевозить людей только на сидячих местах.



Запрещается деятельность развлекательных заведений, учреждений по организации досуга, в частности, дискотек и ночных клубов. Кафе и рестораны не должны принимать посетителей c 22:00 до 7:00, но могут осуществлять доставку и работать на вынос. Также запрещается работа хостелов.



Кроме того, больницам запрещается проводить плановую госпитализацию пациентов, кроме ургентных случаев. Также не будет отказано в госпитализации, если, по мнению врачей, ее перенос навредит жизни и здоровью человека.

За минувшие сутки в Украине выявлено 10611 заболевших коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 489 808 случаев COVID-19. Из них 221 459 человек выздоровели, а 8947 умерли.