«ЛНР» переводит всех школьников на очно-заочное обучение

Группировка «ЛНР» разрешила очно-заочное обучение для всех классов общеобразовательных школ с 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба «правительства ЛНР».



Учащиеся 5-8 и 10 классов переводятся на очно-заочную форму обучения с обязательным разделением классов школы по дням недели, возможным использованием двухсменного режима обучения. Также школы должны соблюдать противоэпидемиологические нормы в условиях риска распространения коронавируса.



С ноября на очно-заочно обучение были переведены учащиеся начальных и выпускных классов.

За все время пандемии «ЛНР» признает 1 782 случаев заболевания коронавирусом. Из них выздоровели 1 557 пациентов, а 144 умерли.