В «ЛНР» рассказали, в каком режиме будут учиться школьники

Учащиеся начальных и выпускных классов в отдельных районах Луганской области переведены на очно-заочно обучение. Это значит, что дети будут посещать только некоторые занятия в школе. А на дому они будут изучать остальные дисциплины, тоже под руководством учителей, но дистанционно.



«Дети начальной школы будут обучаться три раза в неделю в очной форме, посещая учебные заведения. Базовые предметы – математику, русский язык, чтение, английский язык – они будут изучать в очном режиме. Другие предметы – рисование, физкультура, трудовое обучение – будут выведены за расписание, и детям будет предоставлена возможность их изучения в дистанционном режиме либо в проектном формате», - рассказали в группировке «ЛНР».



Классы, в которых учатся более 20 человек, будут поделены на группы – они будут посещать занятия в школах через день.



Ученики 5-х,8-х и 10-х классов будут обучаться дистанционно. Это касается и детей, которые учатся в интернатах. Тем временем, сельские школы, где небольшая численность учеников, будут работать в обычном режиме.



Подобные изменения в «ЛНР» связывают эпидемиологической ситуацией в ОРЛО. Ранее в «ЛНР» приняли несколько решений о дистанционном обучении школьников и студентов. Также дети уходили на карантин.



На подконтрольной группировке «ЛНР» территории Луганской области за минувшие сутки зафиксировано 7 смертей, вызванных коронавирусом.