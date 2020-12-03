Представитель России в ООН признал политический конфликт с Украиной на Донбассе

Представитель Российской Федерации в ООН Василий Небендзя назвал российскую агрессию на Донбассе политическим конфликтом РФ и Украины. Об этом он заявил на неформальном онлайн-заседании Совета Безопасности по Формуле Аррии. Мероприятие было инициировано россиянами, которые пригласили к участию членов группировок «ДНР/ЛНР».



По мнению Небендзи, определение конфликта «является главным камнем преткновения на пути к урегулированию». Он считает, что Украина и страны Запада выигрывают от определния этого конфликта как межгосударственного.



«Если бы этот конфликт был определен как внутренний, он повлек бы за собой столько политических, моральных, культурных, экономических и других последствий, что, по крайней мере, на данный момент, гораздо легче спрятаться за квалификацией этого конфликта как конфликта между Украиной и Россией», — заявил он.



«Фактически этот конфликт превратился в политический конфликт между Россией и Украиной. Но власти идут дальше. Для них не так важно, что это политический конфликт, который является фактором и производной всей ситуации. В первую очередь они заклеймили это как военный конфликт», — добавил он.



В Украинские делегации в Трехсторонней контактной группе назвали это заявление Небендзи «самым интересным, и даже сенсационным».

По итогам этого заседания в Киеве пришли к мнению, что Москва может в одностороннем порядке признать группировки «ДНР» и «ЛНР» в качестве «независимых республик» или шантажировать страны Нормандского формата такой возможностью.