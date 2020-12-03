В пятницу «ДНР» откроет свой КПВВ под Донецком

В пятницу, 4 декабря, боевики возобновят пропуск через свой КПВВ «Еленовка» в Донецкой области. Об этом сообщает «штаб по предупреждению коронавируса» при группировке «ДНР».



Работа пункта пропуска будет осуществляться с 9:00 до 16:30 по местному времени (15:30 по Киеву).



Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории.



Для въезда в сторону Донецка обязательно необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР». При въезде также нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования».



Либо, при желании, можно сдать платный экспресс-тест на COVID-19. В случае отрицательного результата, нужно дать согласие на самоизоляцию дома. Если тест окажется положительным, человек направляется в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.



Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны иметь мобильное приложение «Дій вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. При предоставлении ПЦР-теста с негативным результатом самоизоляцию можно прекратить.

С 10 ноября все украинские КПВВ на Донбассе работают с 8:00 до 16:00 по киевскому времени. «ДНР» осуществляет пропуск два раза в неделю — в понедельник и пятницу — только через «Еленовку». Этот пункт пропуска соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое». Также при пересечении линии соприкосновения продолжают действовать карантинные ограничения.