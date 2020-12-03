Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В пятницу «ДНР» откроет свой КПВВ под Донецком

03 декабря 2020, 13:04

В пятницу «ДНР» откроет свой КПВВ под Донецком

В пятницу, 4 декабря, боевики возобновят пропуск через свой КПВВ «Еленовка» в Донецкой области. Об этом сообщает «штаб по предупреждению коронавируса» при группировке «ДНР».

Работа пункта пропуска будет осуществляться с 9:00 до 16:30 по местному времени (15:30 по Киеву).

Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории.

Для въезда в сторону Донецка обязательно необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР». При въезде также нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования».

Либо, при желании, можно сдать платный экспресс-тест на COVID-19. В случае отрицательного результата, нужно дать согласие на самоизоляцию дома. Если тест окажется положительным, человек направляется в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.

Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны иметь мобильное приложение «Дій вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. При предоставлении ПЦР-теста с негативным результатом самоизоляцию можно прекратить.

С 10 ноября все украинские КПВВ на Донбассе работают с 8:00 до 16:00 по киевскому времени. «ДНР» осуществляет пропуск два раза в неделю — в понедельник и пятницу — только через «Еленовку». Этот пункт пропуска соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое». Также при пересечении линии соприкосновения продолжают действовать карантинные ограничения.

ТЕГИ

Прочее
Ситуация на КПВВ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:04
В пятницу «ДНР» откроет свой КПВВ под Донецком
12:50
Омбудсвумен Украины встретилась с представительницей «ДНР»
10:47
«ДНР»: еще 172 заболевших и 16 умерших от коронавируса
10:20
Киев увидел желание Москвы официально признать «ДНР» и «ЛНР»
09:37
Боевики «ДНР» заминировали поле возле участка разведения на Донетчине
09:24
«Создает угрозу». В России отказались выдать гражданство одному из командиров боевиков «ДНР»
09:03
«ЛНР»: Еще 18 человек заболели COVID-19, один пациент умер
22:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 декабря
12:02
«ЛНР» до сих пор продолжает строительные работы на КПВВ у Счастья
10:00
«ДНР» сообщила о 148 заболевших коронавирусом и 15 умерших за сутки
09:58
ОБСЕ на Донбассе обнаружила комплекс радиоэлектронной борьбы у границы с Россией
08:55
«ЛНР»: 13 заболевших и трое умерших от коронавируса за сутки
все новости
14:06
Арестович: США вернут должность спецпредставителя по Украине
13:56
Кулеба: РФ препятствует мониторингу ОБСЕ вдоль границы на Донбассе
13:50
Новым генсеком ОБСЕ станет дипломат из Германии
13:04
В пятницу «ДНР» откроет свой КПВВ под Донецком
12:51
В ВСУ — 27-я смерть от COVID-19, за сутки заразились 189 человек
12:50
Омбудсвумен Украины встретилась с представительницей «ДНР»
12:10
Сегодня состоится онлайн-премьера фильма об убийстве донецкого бизнесмена Евгения Щербаня
11:55
Представитель России в ООН признал политический конфликт с Украиной на Донбассе
10:47
«ДНР»: еще 172 заболевших и 16 умерших от коронавируса
10:20
Киев увидел желание Москвы официально признать «ДНР» и «ЛНР»
09:51
На Донетчине — 423 заболевших и 17 умерших от COVID-19 за сутки
09:37
Боевики «ДНР» заминировали поле возле участка разведения на Донетчине
все новости
ВИДЕО
COVID-19 и социальные центры. Как в Луганской области помогают пожилым людям ►
02 декабря, 12:59
«Шахтер» снова обыграл «Реал» в Лиге чемпионов
01 декабря, 21:49
Дайджест НД: iPhone вмешался в выборы, перемирие под угрозой, ограничения на КПВВ ►
30 ноября, 09:00

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция