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Все украинские КПВВ на Донбассе откроют 10 ноября. Но «Л-ДНР» согласия не дали

Обновлено
09 ноября 2020, 09:34

Все украинские КПВВ на Донбассе откроют 10 ноября. Но «Л-ДНР» согласия не дали

Обновлено. Группировка «ЛНР» не будет открывать со своей стороны новые КПВВ «Счастье» и «Золотое» 10 ноября. Также открыть пункты пропуска со своей стороны отказалась «ДНР».

Все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил во вторник, 10 ноября, возобновят пропуск людей и автомобилей. Об этом сообщает штаб ООС.

Речь идет о КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское» в Донецкой области, а в Луганской — о КПВВ «Станица Луганская» и двух новых пунктах пропуска «Счастье» и «Золотое».

Обновлено. В штабе ООС уточнили, что с 10 ноября КПВВ будут работать ежедневно с 8:00 до 16:00, а не до 18:00 как сообщалось ранее. Указано киевское время.

При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг людей. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Для пропуска через КПВВ, как и прежде, нужно дать согласие на обязательную самоизоляцию с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома» или обсервацию.

На КПВВ «Станице Луганская» пропуск людей был ограничен до 15 ноября. По решению командующего Операции объединенных сил в порядке исключения могут пропустить тех, у кого есть веские причины, подтвержденные документами: необходимость воссоединения семьи или похороны близких людей, а также заболевание и необходимость лечения на подконтрольной территории Украины.

Жители временно неподконтрольных Украине районов могут вернуться домой через КПВВ «Станица Луганская», если у них есть соответствующая прописка.

Открытие двух контрольных пунктов въезда-выезда в Луганской области «Золотое» и «Счастье» запланировано на 10 ноября. Договоренность об этом была достигнута в Трехсторонний контактной группе на заседании 28 октября.

В «Л-ДНР» пока не сообщают, как будут работать КПВВ, подконтрольные группировкам. Ранее были установлены такие правила: для выезда из отдельных районов Донетчины необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории.

При въезде на подконтрольную «ДНР» территорию, нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования».

Желающие могут сдать платный экспресс-тест на COVID-19 при прохождении КПВВ «Еленовка».

В случае отрицательного результата необходимо дать согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания или пребывания. Если тест окажется положительным, человек направляется в стационарное отделение больницы для проведения дальнейшего обследования.

Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию должны иметь приложение «Дій вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. При предоставлении ПЦР-теста с негативным результатом самоизоляцию можно прекратить.

Подконтрольный «ДНР» пункт пропуска «Еленовка» работает только два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Он связан дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».

На практике за день успевают проехать или пройти только несколько сотен человек, люди больше месяца ожидают разрешения для въезда в Донецк.

Такие ограничения в «ДНР» объясняют мерами по недопущению распространения коронавируса. При этом многие местные жители ездят на подконтрольную Украине территорию и обратно транзитом через Россию, не соблюдая при этом карантинных ограничений. Однако такой вариант требует больше времени и денег.

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