ОБСЕ зафиксировала движение грузовых поездов через неподконтрольный участок границы

Миссия ОБСЕ 26 ноября зафиксировала движение трех грузовых поездов через неподконтрольный участок украино-российской границы. Об этом сообщается в отчете миссии.



«В 21:43 примерно в 2,5 км к северо-западу от н. п. Квашино (неподконтрольный правительству, 65 км к юго-востоку от Донецка) и приблизительно в 10 км к северо-западу от границы с Российской Федерацией БПЛА обнаружил состав, состоявший из сдвоенного дизельного локомотива и 50 пустых вагонов для угля, который двигался на северо-запад со стороны границы», — говорится в отчете.



А уже в 21:44 наблюдатели видели, как этот состав проехал мимо другого локомотива без вагонов, который двигался на юго-восток в направлении границы с Российской Федерацией.



Первый состав в 22:22 остановился на железнодорожной станции в Иловайске.



В 23:51, примерно в 8,5 км к востоко-юго-востоку от села Вознесеновка (ранее Червонопартизанск) беспилотник ОБСЕ обнаружил состав, состоявший из дизельного локомотива и неустановленного количества вагонов, который выехал за пределы Украины в 00:01 27 ноября.