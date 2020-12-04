В Кремле отказались назвать условия для признания «ДНР» и «ЛНР»

В Кремле считают, что рассуждения об обстоятельствах, при которых Россия признала бы независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР», нецелесообразны. Об этом заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Эвентуальные рассуждения считаем нецелесообразными», — приводит ответ Пескова ТАСС.



Он добавил, что «затягивание Киевом выполнения условий минских договоренностей будет лишь дальше усложнять ситуацию в плане этих двух самопровозглашенных республик».

2 декабря Россия провела неформальное заседание по формуле Аррии Совета безопасности ООН. Среди приглашенных были представители «ДНР» и «ЛНР» — Наталья Никонорова и Владислав Дейнего. Во время заседания, которое прошло в онлайн-формате, прозвучало предложение провести в ОРДЛО «референдум о статусе этих территорий с соблюдением всех международных требований».



По итогам этого заседания в делегации Украины в Трехсторонней контактной группе пришли к мнению, что Москва может в одностороннем порядке признать группировки «ДНР» и «ЛНР» в качестве «независимых республик» или шантажировать страны Нормандского формата такой возможностью.



Накануне власти Украины и России обвинили друг друга в нежелании урегулировать конфликт на Донбассе.