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Путин и Меркель обсудили отсутствие прогресса на Донбассе

07 декабря 2020, 14:49

Путин и Меркель обсудили отсутствие прогресса на Донбассе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, было констатировано, что в целом соблюдается перемирие, введенное в соответствии с подписанными в июле в рамках Трехсторонней контактной группы «Мерами по усилению режима прекращения огня».

«Вместе с тем высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей 2015 года, а также решений "нормандской четверки", принятых год назад на саммите в Париже. Вновь указано на безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования и важность выполнения Киевом взятых обязательств», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, сторонами подтверждено намерение продолжить совместную работу в Нормандском формате, в том числе, по линии политсоветников лидеров России, Германии, Франции и Украины.

9 декабря исполняется год с момента встречи лидеров стран Нормандского формата в Париже.

Тогда стороны утвердили коммюнике, в котором были обозначены дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. Значительная часть заданий не была выполнена до сих пор. Украина и Россия обвиняют в этом друг друга.

Киев настаивает на проведении новой встречи лидеров «нормандской четверки» до конца года, чтобы определить дальнейший план действий.

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