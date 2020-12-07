Путин и Меркель обсудили отсутствие прогресса на Донбассе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



В частности, было констатировано, что в целом соблюдается перемирие, введенное в соответствии с подписанными в июле в рамках Трехсторонней контактной группы «Мерами по усилению режима прекращения огня».



«Вместе с тем высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей 2015 года, а также решений "нормандской четверки", принятых год назад на саммите в Париже. Вновь указано на безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования и важность выполнения Киевом взятых обязательств», — подчеркивается в сообщении.



Кроме того, сторонами подтверждено намерение продолжить совместную работу в Нормандском формате, в том числе, по линии политсоветников лидеров России, Германии, Франции и Украины.

9 декабря исполняется год с момента встречи лидеров стран Нормандского формата в Париже.



Тогда стороны утвердили коммюнике, в котором были обозначены дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. Значительная часть заданий не была выполнена до сих пор. Украина и Россия обвиняют в этом друг друга.



Киев настаивает на проведении новой встречи лидеров «нормандской четверки» до конца года, чтобы определить дальнейший план действий.