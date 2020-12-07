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СМИ: Убитый ФСБ на границе украинец мог быть случайной жертвой

07 декабря 2020, 16:29

СМИ: Убитый ФСБ на границе украинец мог быть случайной жертвой

На территории России в ночь на 4 декабря погиб гражданин Украины, житель Сумской области Евгений Голубев, 1993 года рождения. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на источник в украинских правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, убитый хорошо известен местным правоохранителям, был фигурантом нескольких уголовных дел, обвинялся в хулиганстве и разбое. Часто ездил в приграничную с Украиной Белгородскую область, где у него были друзья. Как говорят его знакомые, неоднократно организовывал там вечеринки на озерах «для своих», которые любят рыбачить.

В то же время источник «Радио Свобода» отмечает, что несмотря на уголовное прошлое убитого мужчины, фактом остается то, что представители Федеральной службы безопасности России убили гражданское лицо и не продемонстрировали никаких доказательств его агрессивных действий при задержании.

Собеседник отмечает, что контрабандисты обычно оружие с собой не носят, максимум — тепловизор. Потому что иначе, в случае задержания пограничниками России, с ними проще «договориться» за деньги, чем устраивать стрельбу. Поэтому, предполагает источник, гражданин Украины Евгений Голубев, россиянин по национальности, стал случайной жертвой российских пограничников, а дальнейшая «раскрутка» ими сценария «героической» операции на границе похожа на попытку скрыть ответственность должностных лиц ФСБ за убийство гражданского лица. Собеседник издания допустил, что в ближайшее время российские пограничники продемонстрируют оружие, которое якобы принадлежало Голубеву или даже опубликуют фотографии его тела в форме военного образца.

Российская сторона не обнародовала данные о застреленном гражданине Украины.

4 декабря ФСБ сообщила, что на границе России и Украины произошла стрельба. Якобы трое неизвестных прорвались через границу со стороны Украины. По словам российской стороны, при попытке задержания произошла перестрелка, в результате которого один из нарушителей погиб, остальные бежали на территорию Украины.

Госпогранслужба Украины не нашла подтверждения заявлению ФСБ РФ о нарушении группой лиц правил пересечения границы и перестрелке. Также российская сторона не предоставила информация о погибшем.

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