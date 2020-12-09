Поезд из Киева до прифронтовой Авдеевки Донецкой области начинает курсирование с 13 декабря. Это указано на сайте заказа билетов «Укрзализныци».



О том, что маршрут поезда Киев — Покровск будет продлен до Авдеевки стало известно в начале ноября. Но точная дата запуска тогда не называлась.



Теперь поезд будет останавливаться в Очеретино, а конечной точкой его маршрута станет Авдеевка.



С вокзала в Киеве поезд отправляется в 19:19, а в Авдеевку прибывает в 9:10 следующего дня. Время в пути — около 14 часов. Стоимость места в купе составляет 390 гривен, в плацкарте — 230 гривен.

Из Авдеевки поезд отправляется в 21:15 и прибывает в столицу в 11:04.

Поезда будут курсировать ежедневно.