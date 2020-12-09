В новогоднюю ночь ресторанам и кафе разрешили работать дольше

Заведения общественного питания в новогоднюю ночь смогут работать до 01:00 1 января. Такая норма содержится в постановлении о карантине, которое Кабинет министров принял сегодня.



В другие дни Кабмин разрешил заведениям общепита работать до 23:00, но с запретом проводить расчетные операции после 22:00. То есть заведение может работать до 11 вечера, но последний заказ нужно оплатить до 10 часов вечера.



Действие национального карантина с ограничениями «оранжевой зоны» правительством продлено до 28 февраля. При этом с 8 по 24 января включительно в Украине будет действовать жесткий карантин, во время которого заведения общепита могут работать только навынос и доставку.