Карантин в Украине продлили до 28 февраля с 16-дневным локдауном

Кабинет министров продлил общий карантин в Украине до 28 февраля 2021 года, с локдауном в период с 8 по 24 января включительно. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 9 декабря.



Также до 28 февраля продлевается режим чрезвычайной ситуации в стране.



В период общего карантина продолжат действовать ограничения «оранжевой зоны».



Во время жесткого карантина с 8 по 24 января будет запрещена:

работа кафе, баров, ресторанов (кроме заказов навынос и доставки);

работа магазинов непродовольственных товаров;

работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

работа развлекательных заведений, фитнес-залов, бассейнов, ТРЦ;

посещение учебных заведений, кроме детских садов;

проведение любых развлекательных, рекламных, спортивных, массовых мероприятий.

При этом продолжат работу с ограничениями «оранжевой зоны»: общественный транспорт, продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, отели.