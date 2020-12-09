Карантин в Украине продлили до 28 февраля с 16-дневным локдауном

Кабинет министров продлил общий карантин в Украине до 28 февраля 2021 года, с локдауном в период с 8 по 24 января включительно. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 9 декабря.
Также до 28 февраля продлевается режим чрезвычайной ситуации в стране.
В период общего карантина продолжат действовать ограничения «оранжевой зоны».
Во время жесткого карантина с 8 по 24 января будет запрещена:
При этом продолжат работу с ограничениями «оранжевой зоны»: общественный транспорт, продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, отели.