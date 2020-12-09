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Карантин в Украине продлили до 28 февраля с 16-дневным локдауном

09 декабря 2020, 16:30

Карантин в Украине продлили до 28 февраля с 16-дневным локдауном

Кабинет министров продлил общий карантин в Украине до 28 февраля 2021 года, с локдауном в период с 8 по 24 января включительно. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 9 декабря.

Также до 28 февраля продлевается режим чрезвычайной ситуации в стране.

В период общего карантина продолжат действовать ограничения «оранжевой зоны».

Во время жесткого карантина с 8 по 24 января будет запрещена:

  • работа кафе, баров, ресторанов (кроме заказов навынос и доставки);
  • работа магазинов непродовольственных товаров;
  • работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;
  • работа развлекательных заведений, фитнес-залов, бассейнов, ТРЦ;
  • посещение учебных заведений, кроме детских садов;
  • проведение любых развлекательных, рекламных, спортивных, массовых мероприятий.

При этом продолжат работу с ограничениями «оранжевой зоны»общественный транспорт, продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, отели.

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