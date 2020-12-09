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Долги перед шахтерами обещают погасить до 20 декабря

09 декабря 2020, 17:09

Долги перед шахтерами обещают погасить до 20 декабря

В Донецкой области на угольные предприятия для полного погашения задолженности по заработной плате шахтерам поступит около 700 млн гривен бюджетных средств. Об этом стало известно во время встречи председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко с шахтерами, руководителями угольных предприятий и представителями профсоюзных комитетов, сообщается на сайте облгосадминистрации.

«На предприятия области поступит около 700 млн гривен. По предварительным расчетам, если бюджетные средства поступят в определенных объемах, то их хватит для того, чтобы полностью погасить задолженность 2020 года», — отметил Кириленко.

Заместитель министра энергетики Максим Немчинов во время заседания правительства сообщил, что работники государственных шахт начнут получать задолженность по зарплате с 20 декабря.

28 ноября вступил в силу закон, который предусматривает выделение 1,4 миллиарда гривен на зарплаты шахтеров. Теперь выделением этих средств занимается правительство.

«Мы двигаемся в соответствии с графиком, все постановления правительства приняты. На сегодняшний день готовятся акты, чтобы это реализовать. Приблизительно на 18 декабря мы выходим на получение денег в специальный фонд госбюджета. С 18 декабря мы начнем работу по передаче этих средств на шахты для выплаты зарплат шахтерам. [Непосредственно выплаты шахтерам] начнутся ориентировочно с 20 декабря», — рассказал Немчинов. 

В Донецкой области уже два дня продолжается акция протеста шахтеров ГП «Мирноградуголь», горняки требуют выплатить долги по заработной плате. В рамках акции 9 декабря планировалась встреча с главой Донецкой области Павлом Кириленко, с руководителями шахтерских городов и представителями шахтерских профсоюзов.

В госбюджете предусмотрели 1,4 млрд гривен на выплату зарплаты горнякам до конца года и погашения задолженности, возникшей в данный момент.

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