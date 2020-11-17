Кабмин выделил на зарплаты шахтерам 1,4 миллиарда гривен

В Госбюджете предусмотрели 1,4 млрд гривен на выплату зарплаты горнякам до конца года и погашения задолженности, возникшей в данный момент. Соответствующий закон о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» сегодня приняли народные депутаты. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.



Источник средств — обязательные выплаты НАК «Нафтогаз» и АО «Укрнафта» в госбюджет.



В Минэнерго напомнили, что завершили подготовку проекта Концепции реформирования угольной отрасли.



Концепция предусматривает распределение шахт на три группы. Первая группа — шахты, подлежащих интеграции с ПАО «Центрэнерго» и являющихся его ресурсной базой. Вторая — шахты двойного назначения, сбыт которых не ограничивается исключительно тепловой генерацией. Третья группа шахт — те, которые будут предлагаться к приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы, которые можно использовать для другой хозяйственной деятельности.