Зеленский: Украина готова к обмену и разведению на Донбассе

Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков на Донбассе, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в годовщину парижского саммита лидеров «нормандского формата».



«Путь к миру всегда тернист. Но это путь, которым должны пройти обе стороны. Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям на Донбассе, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей», — сказал он.



Зеленский отметил, что наиболее важные решения на Донбассе принимаются во время прямых переговоров лидеров «нормандского формата» (Украина, РФ, Франция, Германия). При этом на сегодня даты следующей встречи лидеров стран нет, а в Кремле исключают возможность проведения саммита в ближайшее время.



Кроме этого, Зеленский напомнил, что впервые с начала конфликта на Донбассе удалось установить режим прекращения огня, который длится с 27 июля. Также украинская власть упростила поступление в вузы для абитуриентов из ОРДЛО и построила административные центры на КПВВ.

Следующими шагами для урегулирования украинская сторона в ТКГ видит: дальнейшее освобождение удерживаемых лиц, обеспечение полного и безусловного допуска международных организаций ко всем удерживаемым, открытие и надлежащее функционирование КПВВ, разминирование и разведение войск.