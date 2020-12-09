Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Кремле исключили проведение встречи «нормандской четверки» в ближайшее время

09 декабря 2020, 09:42

В Кремле исключили проведение встречи «нормандской четверки» в ближайшее время

Встреча лидеров стран «нормандской четверки» по урегулированию конфликта на Донбассе в ближайшее время не состоится. Об этом «Коммерсанту» заявил источник, близкий к замглавы Администрации президента России Дмитрию Козаку.

«Никакого саммита в ближайшее время. Не комильфо собирать первых лиц, не выполнив принципиально ни одного решения предыдущего саммита. Нечего собираться повторно с той же повесткой, с невыполнением того, под чем подписались», — сказал собеседник издания.

Вместе с тем пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила «Укринформу», что за год после проведения саммита в Париже Украина выполнила все предусмотренные встречей условия.

«Можно было сделать больше и быстрее — безусловно, если бы ситуация зависела исключительно от украинской стороны», — подчеркнула она.

Читайте также:

Кравчук о встрече «нормандской четверки»: Сомнения есть, но она возможна

9 декабря исполняется год с момента встречи лидеров стран Нормандского формата в Париже.

Тогда стороны утвердили коммюнике, в котором были обозначены дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. Значительная часть заданий не была выполнена до сих пор. Украина и Россия обвиняют в этом друг друга.

Киев настаивает на проведении новой встречи лидеров «нормандской четверки» до конца года, чтобы определить дальнейший план действий.

ТЕГИ

Прочее
Нормандский формат

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:14
«ДНР»: Еще 169 заболевших коронавирусом и 10 умерших
08:22
«ЛНР»: Одна смерть и семь новых случаев заболевания коронавирусом
13:05
Замена паспорта в 20 и 45 лет: в «ДНР» рассказали, как можно застрять в России на месяц
12:53
Беспилотник ОБСЕ пять раз глушили над Ясиноватой
09:47
«ДНР»: 11 смертей и 168 новых случаев заражения COVID-19
09:24
«ЛНР» сообщила о двух новых смертях от коронавируса
09:00
В Донецке произошел пожар в роддоме
23:57
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 декабря
22:55
ОБСЕ зафиксировала повреждение жилого дома в Донецке
23:57
Донбасс. Итоги недели 30 ноября - 6 декабря
10:06
«ДНР»: 51 новый случай коронавируса и десять смертей
09:37
«ЛНР» зарегистрировала 13 новых заболевших коронавирусом
все новости
10:57
УП: Новый локдаун будет с 8 по 24 января
10:49
Украина в ТКГ предложила следующие шаги по урегулированию на Донбассе
10:14
«ДНР»: Еще 169 заболевших коронавирусом и 10 умерших
09:42
В Кремле исключили проведение встречи «нормандской четверки» в ближайшее время
09:05
В Конгрессе США одобрили военную помощь Украине
08:45
На Донетчине — более 800 новых случаев COVID-19. Умерли 12 человек
08:22
«ЛНР»: Одна смерть и семь новых случаев заболевания коронавирусом
08:08
В штабе ООС зафиксировали один случай нарушения режима тишины на Донбассе за сутки
07:47
В Украине снова больше выздоровевших от коронавируса, чем заболевших за сутки
22:34
Прорыва к миру на Донбассе не было и нет — Кравчук
22:08
Кравчук назвал условия начала переговоров с «Л/ДНР»
21:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 декабря
все новости
ВИДЕО
Лечение коронавируса на дому: какой алгоритм действий ►
08 декабря, 17:00
Возможно ли наступление ВСУ на Донбассе? ►
05 декабря, 19:45
Через сколько дней больной коронавирусом перестает быть переносчиком инфекции? ►
03 декабря, 16:30

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция