В Кремле исключили проведение встречи «нормандской четверки» в ближайшее время

Встреча лидеров стран «нормандской четверки» по урегулированию конфликта на Донбассе в ближайшее время не состоится. Об этом «Коммерсанту» заявил источник, близкий к замглавы Администрации президента России Дмитрию Козаку.



«Никакого саммита в ближайшее время. Не комильфо собирать первых лиц, не выполнив принципиально ни одного решения предыдущего саммита. Нечего собираться повторно с той же повесткой, с невыполнением того, под чем подписались», — сказал собеседник издания.



Вместе с тем пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила «Укринформу», что за год после проведения саммита в Париже Украина выполнила все предусмотренные встречей условия.



«Можно было сделать больше и быстрее — безусловно, если бы ситуация зависела исключительно от украинской стороны», — подчеркнула она.

9 декабря исполняется год с момента встречи лидеров стран Нормандского формата в Париже.



Тогда стороны утвердили коммюнике, в котором были обозначены дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. Значительная часть заданий не была выполнена до сих пор. Украина и Россия обвиняют в этом друг друга.



Киев настаивает на проведении новой встречи лидеров «нормандской четверки» до конца года, чтобы определить дальнейший план действий.