Украина в ТКГ предложила следующие шаги по урегулированию на Донбассе

Украина подтверждает свою готовность и в дальнейшем работать в рамках Нормандского формата для выполнения достигнутых лидерами четырех стран-участниц договоренностей об урегулировании ситуации на Донбассе.



Об этом говорится в заявлении украинской делегации в Трехсторонней контактной группы.



«Выполнение договоренностей лидеров Н4 (стран "нормандский четверки" — прим), как и всего пакета минских договоренностей, остаются для Украины основой политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта и восстановления мира на Донбассе», — подчеркивается в сообщении.



Следующими шагами украинская сторона в ТКГ видит: дальнейшее освобождение удерживаемых; обеспечение полного и безусловного допуска международных организаций, прежде всего Международного комитета Красного креста, ко всем удерживаемым; открытие и надлежащее функционирование пунктов пропуска через линию разграничения; выполнение условий безопасности, включая разминирование и разведение войск.



Также Киев отмечает важность «продолжения обсуждения рабочих предложений Украины по выполнению политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита от 9 декабря 2019 года».

9 декабря исполняется год с момента встречи лидеров стран Нормандского формата в Париже.



Тогда стороны утвердили коммюнике, в котором были обозначены дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. Значительная часть заданий не была выполнена до сих пор. Украина и Россия обвиняют в этом друг друга.



Киев настаивает на проведении новой встречи лидеров «нормандской четверки» до конца года, чтобы определить дальнейший план действий. В Кремле возможность такой встречи исключили.