Арестович сообщил о желании РФ провести встречу советников «нормандской четверки»

РФ подтвердила желание провести встречу на уровне политических советников лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, РФ). Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, передает «Интерфакс-Украина».



«Украинская делегация для участия в ТКГ квалифицирует то, что происходит, как очень-очень-очень медленное, но продвижение. Самое главное достижение для нас — то, что Россия все еще сохраняет процесс, и, фактически, мы можем констатировать, что дела идут по плану "А", что формальных и неформальных оснований для перехода к плану "Б" пока еще нет», — сказал Арестович на пресс-брифинге «Годовщина "нормандского саммита" в Париже: чего удалось достичь за год?» в Киеве в пятницу.



Он добавил, что на этой неделе РФ подтвердила желание провести встречу на уровне политических советников.



Спикер напомнил, что 15 декабря состоится последнее в этом году заседание ТКГ.



«И если даже посмотреть по делам в подгруппах, мы можем сказать, что даже в работе КПВВ все эти два листа с техническими условиями, которые мы согласовываем постоянно, и там есть продвижение. К сожалению, оно очень медленное. К сожалению, оно наиболее медленное в наиболее болезненном вопросе, который заключается в освобождении взаимно удерживаемых лиц. Тем не менее, "нормандский формат" существует, и хотя он продвигается по миллиметру, по капле, но он есть», — указал Арестович.

Накануне в Кремле исключили возможность встречи лидеров «нормандского формата» в ближайшее время.



В то же время Кремль выразил надежду, что советники «нормандской четверки» смогут активизировать процесс по выполнению договоренностей парижского саммита.