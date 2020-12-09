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У Путина надеются активизировать работу в Нормандском формате с помощью советников

09 декабря 2020, 13:27

У Путина надеются активизировать работу в Нормандском формате с помощью советников

Ситуация с выполнением парижских договоренностей по Донбассу тяжелая, что не дает странам Нормандского формата двигаться вперед. В Кремле надеются, что процесс удастся активизировать советникам лидеров Украины, России, Франции и Германии.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть, безусловно, понимание глав государств, что надо двигаться вперед. Главы государств отдают себе отчет, что является причиной для такого простоя. Причиной является, как мы все знаем, невыполнение тех Парижских договоренностей», — цитирует Пескова «Интерфакс-Украина».

Комментируя возможность саммита на высшем уровне, он сказал, что «встреча ради встречи не нужна никому». По словам Пескова, любая встреча глав государств должна быть хорошо подготовлена.

«Собственно, этим занимаются помощники. Им все-таки нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться. А здесь у нас нет субстанции. Субстанцией может быть только выполнение парижских договоренностей. В этом плане ситуация тяжелая», — добавил представитель Кремля.

По словам Пескова, именно поэтому в ходе недавнего телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель «решили активизировать работу на экспертном уровне, на уровне помощников, чтобы нащупывать какие-то пути для нахождения развязки из этой ситуации».

Песков не ответил на вопрос о том, когда встреча помощников лидеров «Нормандского формата» может состояться. «Помощники сами согласуют свои даты», — указал он.

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9 декабря исполняется год с момента встречи лидеров стран Нормандского формата в Париже.

Тогда стороны утвердили коммюнике, в котором были обозначены дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. Значительная часть заданий не была выполнена до сих пор. Украина и Россия обвиняют в этом друг друга.

Киев настаивает на проведении новой встречи лидеров «нормандской четверки» до конца года, чтобы определить дальнейший план действий. В Кремле возможность такой встречи исключили.

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