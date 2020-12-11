Денисова: В плену на Донбассе находится 241 гражданин Украины

В плену на оккупированных территориях Донбасса сейчас находится 241 гражданин Украины. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«Осуществить мониторинг соблюдения их прав и условий содержания в местах несвободы остается пока невозможно», — написала омбудсмен.



Денисова в ходе встречи с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс призвала обратиться с просьбой к представителям ее страны 16 декабря во время голосования поддержать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина».



Ранее в Международном комитете Красного Креста сообщили, что продолжают конфиденциальные переговоры с представителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей для получения доступа к лицам, задержанных на Донбассе.