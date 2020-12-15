НАПК снова сможет проверять декларации чиновников

Верховная Рада приняла законопроект № 4470, который восстановливает полноценную работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). За документ в целом проголосовали 300 депутатов.
НАПК вновь получает право проверять декларации чиновников и судей, контролировать обнародование таких деклараций, мониторить образ жизни должностных лиц, которые вносят декларации.
Также агентство будет иметь непосредственный автоматизированный доступ к справочным системам, реестрам, банкам данных, в частности содержащих информацию с ограниченным доступом и администратором которых являются госорганы, и пользоваться государственными средствами связи.
Кроме того, работники НАПК получают право: