НАПК снова сможет проверять декларации чиновников

Верховная Рада приняла законопроект № 4470, который восстановливает полноценную работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). За документ в целом проголосовали 300 депутатов.



НАПК вновь получает право проверять декларации чиновников и судей, контролировать обнародование таких деклараций, мониторить образ жизни должностных лиц, которые вносят декларации.



Также агентство будет иметь непосредственный автоматизированный доступ к справочным системам, реестрам, банкам данных, в частности содержащих информацию с ограниченным доступом и администратором которых являются госорганы, и пользоваться государственными средствами связи.



Кроме того, работники НАПК получают право:

беспрепятственно входить в помещения государственных органов по служебному удостоверению и иметь доступ к документам и другим материалам, необходимым для проведения проверки;

требовать необходимые документы и другую информацию, в частности с ограниченным доступом, в связи с реализацией своих полномочий;

в соответствии с распределением обязанностей составлять протоколы об административных правонарушениях;

получать письменные объяснения от должностных лиц и должностных лиц государственных органов, независимо от формы собственности.