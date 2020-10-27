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КС частично признал антикоррупционную реформу неконституционной

27 октября 2020, 19:15

КС частично признал антикоррупционную реформу неконституционной

Конституционный суд признал отдельные положения антикоррупционной реформы такими, которые не соответствуют Конституции. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в КС.

«На закрытой части заседания было принято решение, которое вступает в законную силу. Определенные положения признаны неконституционными», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что конституционность целого ряда положений будет еще изучаться, поскольку суд вынес определение о выделении дела в отдельное производство.

Вместе с тем собеседник не уточнил, о чем именно идет речь в решении и какие именно положения антикоррупционного законодательства КС признал неконституционными.

По информации ZN.ua, КС признал несоответствующими Конституции только два пункта из представления депутатов от ОПЗЖ.

Как сообщил источник из состава Конституционного суда, КСУ признал не соответствующей Основному закону статью 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование). При этом КСУ отменил только уголовную ответственность за недостоверное декларирование чиновников и депутатов, оставив в силе административную и дисциплинарную.

«Что важно — судьи КСУ не признавали неконституционным незаконное обогащение и не отменяли электронное декларирование. То есть, уголовная ответственность остается. Также по-прежнему сохраняется электронное декларирование чиновников», — подчеркнул источник.

Также КСУ проголосовал за признание неконституционными полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Такое решение вынесено через призму того, что якобы контролирующие полномочия НАПК нарушают независимость судебной ветки власти в Украине.

«Остальные вопросы, которые внесены по представлению депутатов, будут вынесены в отдельное производство, которое, будет отложено "в долгий ящик" или же вообще закрыто», — уточнил источник.

Газета отмечает, что в связи с принятием КСУ такого решения, множество открытых уголовных дел, в частности, в НАБУ будут закрыты. В частности, это непосредственно коснется производств по бывшему министру Игорю Насалику, мэру Одессы Геннадию Труханову и другим.

В то же время в Конституционном суде находится на рассмотрении обращение Верховного суда, который попросил КСУ растолковать, попадает ли в случаи нарушения законодательства о несвоевременном декларировании президент. В Конституции четко прописано, что уголовной ответственности главы государства за такой проступок не предусмотрено. В этом случае обращение Верховного суда касается административной ответственности.

Представление 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ от 4 августа о конституционности отдельных положений закона «О предупреждении коррупции», Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины и других связанных с ними законов Украины, затрагивающих права и свободы граждан (относительно декларирования доходов, мониторинга образа жизни, законности получения активов) изложено на 79 страницах.

В представлении, которое поступило в КС 5 августа, в частности, отмечается, что закон «О предотвращении коррупции» обязывает декларировать имущество членов семьи: детей до достижения ими совершеннолетия, независимо от места их проживания; любых лиц, которые совместно проживают, «имеют взаимные права и обязанности с субъектом».

По мнению авторов ходатайства, такая норма разрешает сбор, хранение, использование и распространение информации, в том числе конфиденциальной, о членах семьи субъектов декларирования и иных третьих лиц, а также незаконное вмешательство в их личную и семейную жизнь. Это делает возможным избирательное преследование субъектов декларирования по политическим и другим признакам, а также с целью принуждения их к совершению определенных действий в рамках из компетенции.

Также в документе подвергаются критике предусмотренные актикоррупционным законодательством вопросы определения обоснованности активов, порядка их выявления, ареста и взыскания в пользу государс

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