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Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларации

04 декабря 2020, 13:06

Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларации

Верховная Рада восстановила уголовную ответственность за недостоверные данные в декларации. Советующий законопроект № 4460-д поддержали за основу 287 и 289 в целом народных депутатов на заседании в пятницу.

Как голосовали фракции и депутатские группы

Документ является «компромиссным» и содержит нормы из соответствующих законопроектовв президента (№4434) и рабочей группы парламента по урегулированию конституционного кризиса (№4441).

Наказание предусматривается за умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию в размере от 4000 прожиточных минимумов (сейчас это около 9 миллионов грн):

  • штраф от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 000 гривен);
  • общественные работы от 150 до 240 часов;
  • или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

За умышленное декларирование недостоверных данных от 4000 прожиточных минимумов (более 9 миллионов гривен) будет наказываться:

  • штрафом от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 000 гривен);
  • общественные работы от 150 до 240 часов;
  • ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

27 октября Конституционный суд принял решение, которым отменил электронное декларирование и ответственность за недостоверные данные в декларациях чиновников.

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