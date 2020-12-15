Кириленко: «ДНР» не дает гарантий «тишины» для возобновления газоснабжения Марьинки и Красногоровки

Группировка «ДНР» не предоставила гарантий безопасности на время проведения ремонта газораспределительной станции в районе Марьинки и Красногоровки. Об этом заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



Он уточнил, что проведен тендер, по итогу которого был выбран подрядчик, выделила бюджетные средства, а также получила гарантии безопасности до 31 декабря от командования операции Объединенных сил.



«Не получен режим "тишины" от оккупационной власти. Я несу ответственность за жизнь людей, которые будут выполнять ремонтные работы», — сказал он во время пресс-конференции в рамках форума «Восток возможностей».



Кириленко добавил, что данный вопрос вынесен на рассмотрение Трехсторонней контактной группы.



«Этот вопрос является предметом определенных политических манипуляций даже со стороны РФ. Восстановительные работы можно провести приблизительно за месяц», — заявил глава области, отметив, что участок, на котором расположена станция, необходимо прежде разминировать.

Расположенная в «серой зоне» ГРС «Марьинка» была повреждена во время боевых действий, в результате чего Марьинка и Красногоровка в течение почти шести лет живут без централизованного газоснабжения.



В сентябре 2020 года военно-гражданская администрация Марьинки подписала договор на проведение ремонта ГРС. Работы выполнит ООО «Векторно-инжиниринговая компания», зарегистрированная в селе Гнатовка Киево-Святошинского района. Стоимость ремонта составит 16,5 млн гривен.