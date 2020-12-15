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САП обжалует передачу дела против Татарова

15 декабря 2020, 23:37

САП обжалует передачу дела против Татарова

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение суда о передаче дела, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба САП.

«Информируем, что прокурорами САП будет обжаловано решение следственного судьи Печерского районного суда об обязательстве Генерального прокурора поручить расследование этого уголовного производства другому органу», — говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что все процессуальные решения, в том числе и сообщения о подозрении, будут приняты в порядке определенном в уголовном процессуальном законодательстве, а не «учитывая прихоти или язвительные комментарии кого-либо».

Накануне судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров из Национального антикоррупционного бюро в ГБР.

Кроме этого, генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила четырех прокуроров, которые вели дело в отношении. В  НАБУ обвинили Венедиктову в саботаже дела.

НАБУ расследует дело о возможной причастности Олега Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитася.

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