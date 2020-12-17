В ООН дали рекомендации Украине и «Л-ДНР» относительно работы КПВВ

Боевики должны обеспечить беспрепятственную работу пунктов пропуска на Донбассе, а правительство Украины, в свою очередь — не ужесточать существующие правила пересечения. Об этом говорится в рекомендациях Управления Верховного комиссара ООН по правам человека к докладу «Влияние COVID-19 на права человека в Украине».



Отмечается, что количество пересечений КПВВ резко снизилось в связи с пандемией и введенными ограничениями. Так, в Донецкой области среднемесячное количество пересечений КПВВ с июня по октябрь уменьшилось в 375 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В Луганской области — среднее количество пересечений в августе и сентябре было на 75% ниже, чем за те же месяцы 2019 года, при том, что в эти месяцы зафиксировано наибольшее число пересечений с марта.



«Особенно пострадали женщины и лица пожилого возраста, которые составляли большинство тех, кто осуществлял пересечение линии соприкосновения до карантина, связанного с COVID-19», — говорится в докладе.

В ООН призвали боевиков «ДНР/ЛНР» отменить привязку к месту регистрации и проживания при пересечении КПВВ, а группировку «ДНР» — открыть все КПВВ в Донецкой области, повысить прозрачность и эффективность рассмотрения запросов на пересечение, а также прекратить практику принуждения граждан к подписанию заявлений о невозвращении при пересечении на контролируемую Киевом территорию.



В свою очередь, правительству Украины стоит воздержаться от введения более жестких ограничений для лиц на КПВВ, чем те, которые предусмотрены для тех, кто пересекают государственную границу.

На сегодня на Донбассе работают 2 из 7 КПВВ — «Станица Луганская» и «Новотроицкое». При этом пропуск через «Новотроицкое» на Донетчине боевики осуществляют только по понедельникам и пятницам.



Ожидалось, что открытие двух новых КПВВ на Луганщине произойдет 10 ноября, но сепаратисты заблокировали пропуск со своей стороны.



В ООН прогнозируют, что работа КПВВ на Донбассе будет ограничена как минимум до середины лета 2021 года.