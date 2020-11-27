В ООН прогнозируют, что работа КПВВ на Донбассе будет ограничена как минимум до середины лета 2021 года. Об этом говорится в плане гуманитарного реагирования на следующий год.



В документе отмечается, что коронавирус останется основным фактором влияния в 2021 году и ожидается, что ситуация продолжит ухудшаться в зимний период. Ограничение пересечения линии соприкосновения еще больше усилили уязвимость людей, констатируют авторы плана. Больше всего это повлияет на жителей неподконтрольных территорий.



«Вероятно, работа контрольных пунктов на "линии разграничения" будет оставаться существенно ограниченной как минимум до середины лета 2021 года», — говорится в документе.



Авторы плана надеются, что полноценная работа новых пунктов пропуска «Счастье» и «Золотое» в Луганской области улучшит доступ людей к банковским и административным услугам, медицинской помощи.



В ООН призвали международных доноров выделить 168 миллионов долларов для помощи жителям Донбасса в следующем году.

Ограничения при пересечении КПВВ на Донбассе начали действовать с середины марта и с тех пор неоднократно пересматривались. Стороны объясняют это мерами по противодействию коронавирусу.



На сегодня на Донбассе работают 2 из 7 КПВВ — «Станица Луганская» и «Новотроицкое». При этом пропуск через «Новотроицкое» боевики осуществляют только по понедельникам и пятницам.