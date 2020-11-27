Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Работа КПВВ на Донбассе будет ограничена до середины 2021 года — прогноз ООН

27 ноября 2020, 16:22

Работа КПВВ на Донбассе будет ограничена до середины 2021 года — прогноз ООН

В ООН прогнозируют, что работа КПВВ на Донбассе будет ограничена как минимум до середины лета 2021 года. Об этом говорится в плане гуманитарного реагирования на следующий год.

В документе отмечается, что коронавирус останется основным фактором влияния в 2021 году и ожидается, что ситуация продолжит ухудшаться в зимний период. Ограничение пересечения линии соприкосновения еще больше усилили уязвимость людей, констатируют авторы плана. Больше всего это повлияет на жителей неподконтрольных территорий.

«Вероятно, работа контрольных пунктов на "линии разграничения" будет оставаться существенно ограниченной как минимум до середины лета 2021 года», — говорится в документе.

Авторы плана надеются, что полноценная работа новых пунктов пропуска «Счастье» и «Золотое» в Луганской области улучшит доступ людей к банковским и административным услугам, медицинской помощи.

В ООН призвали международных доноров выделить 168 миллионов долларов для помощи жителям Донбасса в следующем году.

Ограничения при пересечении КПВВ на Донбассе начали действовать с середины марта и с тех пор неоднократно пересматривались. Стороны объясняют это мерами по противодействию коронавирусу.

На сегодня на Донбассе работают 2 из 7 КПВВ — «Станица Луганская» и «Новотроицкое». При этом пропуск через «Новотроицкое» боевики осуществляют только по понедельникам и пятницам.

ТЕГИ

Прочее
Ситуация на КПВВ
Организации
Оон

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:22
Работа КПВВ на Донбассе будет ограничена до середины 2021 года — прогноз ООН
12:27
В Макеевке хотят испытывать российскую взрывчатку
10:52
«ДНР»: 146 новых случаев и 17 смертей от COVID-19
09:05
«ЛНР» заявила о пяти заболевших и трех умерших от COVID-19 за сутки
08:09
На Донбассе зафиксировали новые обстрелы
23:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 ноября
23:25
В Донецке заявили о нехватке средств защиты и сложностях с тестированием на COVID-19
21:56
В Донецке коронавирусом переболели 280 медиков, еще около 600 — лечатся
16:10
В «ДНР» рассказали о дефиците лекарств в COVID-больницах
12:17
«ДНР» на день возобновит работу КПВВ под Донецком 27 ноября
10:17
«ДНР»: 164 заболевших и 17 умерших от коронавируса за сутки
09:10
«ДНР»: Свободный въезд из России только для местных жителей
все новости
17:16
Боевики стреляли из пулеметов на Донетчине
16:22
Работа КПВВ на Донбассе будет ограничена до середины 2021 года — прогноз ООН
15:43
На Луганщине — 136 заболевших и трое умерших от COVID-19 за сутки
15:25
Зеленский внес в Раду законопроект о восстановлении ответственности за ложь в декларации
14:33
АМКУ оштрафовал мать нардепа Ефимова за покупку «вертолетной площадки Януковича»
14:20
В ООН поддержали идею создания свободной экономической зоны на Донбассе
13:45
Данилов заявил о подготовке решения СНБО по Донбассу
13:24
СБУ отчиталась о разоблачении схемы продажи угля «ДНР» в Украине и ЕС
12:52
В ВСУ за сутки выявили 197 заболевших COVID-19
12:47
Украина в ОБСЕ потребовала от РФ назвать новую дату открытия КПВВ на Луганщине
12:27
В Макеевке хотят испытывать российскую взрывчатку
12:21
США в ОБСЕ: Конфликт РФ в Украине не ограничивается Донбассом
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: Угрозы за украинские песни в Донецке и снятие ареста с Януковича ►
23 ноября, 10:31
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
23 ноября, 10:15
Кризисы на границах России и коронавирус в Донецке ►
21 ноября, 22:55

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция