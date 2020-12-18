НАБУ сообщило о подозрении замглавы Офиса президента Татарову

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» и «Украинская правда» со ссылкой на источники.



Обновлено. Национальное антикоррупционное бюро вручило подозрение Татарову в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».



Следствие считает, что Татаров, в прошлом — топ-чиновник государственной компании «УкрБуд» — может быть причастным к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 миллиона гривен Национальной гвардии.



Тататров является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и экс-нардеп, бывший конечный бенефициарный владелец «Укрбуд Девелопмент» Максим Микитась.

В конце ноября Татаров заявил, что директор НАБУ Артем Сытник «не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти».



14 декабря Печерский суд Киева постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров из НАБУ в Государственное бюро расследований. Однако это решение будет обжаловано.