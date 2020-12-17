Рада назначила министров образования и аграрной политики. Голосование по главе Минэнерго провалено

Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. Соответствующее постановление поддержали 226 народных депутатов на заседании в четверг.



До этого Шкарлет был исполняющим обязанности министра образования.



Кроме того, парламент 242 голосами назначил Романа Лещенко главой министерств аграрной политики и продовольствия.



На сегодняшнем заседании Раде не хватило голосов, чтобы назначить первым вице-премьером — министром энергетики бывшего исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко. Его кандидатуру поддержали только 186 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.