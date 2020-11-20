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Кабмин уволил руководительницу Министерства энергетики Буславец

20 ноября 2020, 18:45

Кабмин уволил руководительницу Министерства энергетики Буславец

На внеочередном заседании 20 ноября Кабинет министров освободил от должности временной исполняющей обязанности министра энергетики Ольгу Буславець. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Временно на эту должность назначили ее заместителя Юрия Бойко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Ольга Буславец остается работать в правительственной команде.

Бойко Юрий Николаевич (тезка депутата от ОПЗЖ Юрия Бойко) закончил в 1995 году Киевский политехнический институт по специальности «Автоматическое управление электроэнергетическими системами». В 2002 году окончил Международный институт менеджмента, имеет степень магистра бизнес администрирования, и Львовский национальный университет имени Ивана Франко (2013 год) по специальности «Правоведение».

Трудовую деятельность начал энергетиком на Ровенском радиотехническом заводе. С 2003 года работал по специальности на руководящих должностях в энергетической отрасли.

В 2009 - 2011 гг. Работал техническим директором, а затем вице-президентом частного предприятия «Управляющая компания «Метрополия».

С ноября 2012 года по октябрь 2014 года работал в Чернигове — и.о. председателя правления, а затем председателем правления ОАО «Черниговоблэнерго».

С октября 2014 года до мая 2020 года работал заместителем директора по экономике и финансам ГП Энергорынок. Затем стал заместителем министра энергетики Украины.

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