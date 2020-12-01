Проект бюджета предусматривает 2,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19. Минздрав просил 15 млрд

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает выделение 2,6 миллиарда гривен на вакцинацию от коронавируса. При этом министерство здравоохранения в своем бюджетном запросе предусмотрело 15,1 миллиарда гривен.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

«Мы не можем с этим мириться, я буду с этим бороться и очень рассчитываю на народных депутатов», — подчеркнул министр.



Степанов отметил, что, по расчетам Минздрава, нужно вакцинировать все группы риска: «медработников, работников образования, Нацполиции, других профессий, также людей старше 65 лет, людей, которые имеют сопутствующие заболевания».



В бюджетном запросе Минздрава на здравоохранение было заложено 296 миллиардов гривен. Но правительство передало в парламент проект бюджета, в котором указано 159 миллиардов гривен на здравоохранения.