Ляшко: Около 4 миллионов украинцев бесплатно получат вакцину от COVID-19 в следующем году

Глобальный фонд доступа к вакцинам против коронавируса (COVAX) выделит Украине вакцины от COVID-19 на бесплатной основе для 20% населения. Как сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в фонде подтвердили эту информацию.



«Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения бесплатно. Это означает, что около 4 миллиона граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран», - написал Ляшко в соцсети Facebook.



Согласно рекомендациям ВОЗ, вакцину нужно вводить дважды. Поэтому, несмотря на то, что в Украине будет 8 миллионов доз вакцины, их хватит на 4 миллиона человек.



Ляшко отметил, что в глобальный механизм COVAX включен кандидат в вакцины от производителя Moderna (США), предварительные результаты исследования которого показали 95% эффективности предупреждения развития коронавирусной болезни COVID-19.



Ранее главный санитарный врач Украины рассказывал о том, что в первую очередь вакцину должно получить население из приоритетных групп. К таким группам относятся: работники медучреждений с высоким риском инфицирования; работники службы реагирования на чрезвычайные ситуации; люди с сопутствующими заболеваниями; люди старшего возраста; работники с критическим уровнем риска; работники школ; люди, проживающие в приютах для бездомных.



