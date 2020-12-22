ЦИК назначила дату промежуточных выборов нардепа в Покровске

Промежуточные выборы народного депутата на избирательном округе № 50 (Покровск, Донецкая область) состоятся 28 марта 2021 года. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия во время заседания 22 декабря.



ЦИК получила постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата Руслана Требушкина в связи с избранием его на пост мэра Покровска.



Отмечается, что избирательный процесс в Покровске начнется за 60 дней до дня выборов, а именно 27 января 2021-го.

Требушкин уже был мэром Покровска до своего избрания в Верховную Раду в 2019 году по округу №50 на Донетчине.



В Раде Требушкин не входил ни в одну из фракций. При этом он считался близким к группе олигарха Игоря Коломойского и даже указал одной из своих депутатских приемных его офис в Киеве.