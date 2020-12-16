Рада лишила депутатского мандата Руслана Требушкина, избранного мэром Покровска

Руслан Требушкин сложил полномочия народного депутата. Соответствующее постановление 327 голосами приняла Верховная Рада на заседании в среду.
Основанием для такого решения стало личное заявление Требушкина о сложении полномочий нардепа.
По итогам местных выборов Требушкин был избран городским головой Покровска в Донецкой области.
Требушкин уже был мэром Покровска до своего избрания в Верховную Раду в 2019 году по округу №50 на Донетчине. Теперь необходимо будет провести довыборы в парламент по этому округу.
В Раде Требушкин не входил ни в одну из фракций. При этом он считался близким к группе олигарха Игоря Коломойского и даже указал одной из своих депутатских приемных его офис в Киев.