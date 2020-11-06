Нардеп из Донбасса указал своей приемной бизнес-центр Коломойского

Внефракционный народный депутат Верховной Рады из Донецкой области Руслан Требушкин указал одной из своих общественных приемных бизнес-центр «Миллениум» в центре Киева, который связан с олигархом Игорем Коломойским. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».



На сайте парламента Требушкин указал в качестве приемной все здание «Миллениума» на улице Владимирской, 12 — без любой конкретики. При этом Требушкин задекларировал бесплатное пользование офисом на 62 квадратных метра, предоставленным фирмой-владелицей бизнес-центра «Миллениум» — ЗАО «Финансово-строительная компания «Глобал Эстейтс».



Фирма «Глобал Эстейтс» связана с бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, а в самом бизнес-центре «Миллениум» находится офис Коломойского и ряд офисов представителей неформальной группы «Приват».



При этом Требушкин — не единственный нардеп, который указал своей приемной бизнес-центр «Миллениум».



В этом же здании на Владимирской размещены приемные еще шести нардепов: Александра Дубинского, Ольги Василевской-Смаглюк и Александра Куницкого («Слуга народа»), Игоря Палицы, Тараса Батенко и Ирины Констанкевич («За майбутнє»).

По словам экспертов, к практике закреплять статус депутатских приемных по адресам бизнеса, связанного с депутатом парламента или приближенными к нему лицами, прибегают представители всех политсил. В действительности прием граждан в таких помещениях не проводится, но усложняет правоохранителям проведение обысков и других следственных действий, ведь для этого нужно получить согласование лично генерального прокурора Украины.



Так, например, адрес приемной депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Игоря Абрамовича совпадает с адресом компании «Интер Энерджи Групп», которой нардеп, согласно его декларации, предоставлял беспроцентную возвратную финансовую помощь, а бенефициаром компании является отец парламентария.



По адресу киевского спортивного клуба «5 элемент» зарегистрированы общественные приемные депутатов от «Европейской солидарности» Петра Порошенко, Михаила Забродского, Нины Южаниной и Ирины Фриз.







Что связывает Требушкина и Коломойского?



Руслана Требушкина называют близким к экс-нардепу и товарищу Игоря Коломойского Евгению Геллеру. Коллега Геллелра по 8-му созыву парламента, журналист Сергей Лещенко сообщал, что когда у Коломойского начались проблемы во времена президентства Порошенко, то на его киевском офисе появилась табличка о том, что за дверью находится «служебное помещение депутата Геллера», что давало защиту от обысков правоохранителей.



На выборах 2019 года Требушкин был избран по округу №50 в Донецкой области. На выборах 2014 года по этому же округу в парламент был избран Геллер. Тогда Требушкин также собирался баллотироваться, но уступил место и публично поддержал кандидатуру Геллера.