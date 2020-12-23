На Приазовье боевики не выпустили патруль ОБСЕ на подконтрольную Киеву территорию

Боевики группировки «ДНР» не пропустили патруль СММ ОБСЕ в направлении подконтрольных правительству районов в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Трое боевиков, один из которых был вооружен, не пропустили наблюдателей ОБСЕ через свой блокпост вблизи села Безыменное на Приазовье, сославшись на «соображения безопасности СММ». Патруль СММ двигался в направлении подконтрольного властям села Широкино.



«Находясь на этом блокпосте, наблюдатели видели, что мирные жители и транспортные средства пересекали блокпост в обоих направлениях», — отметили в СММ.

Боевики регулярно препятствуют мониторингу миссии ОБСЕ вдоль участков украинско-российской границы, который проходит, в том числе, по морю в Новоазовском районе.



17 декабря Евросоюз призвал Россию повлиять на подконтрольные ей вооруженные формирования на Донбассе, чтобы устранить препятствия в передвижении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.